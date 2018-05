© Raoul Michels

D'U.S. Feelen wollt am Barragëmatch géint Kënzeg hir Positioun an der éischter Divisioun behaapten. An der 16. Minutt koum si fir d'éischte Kéier richteg geféierlech virun de Gol vum Géigner, ma de Kipper hat seng Fangerspëtzen awer nach um Ball.



An der 30. Minutt markéiert Feelen den 1:0 no engem Fräistouss. Zwou Minutten drop hunn déi Feelener no engem secke Schoss an de lénksen Eck nach een drop gesat - 2:0 fir no 32 Minutten. An et huet keng zwou Minutte weider gedauert a Feelen konnt esouguer op 3:0 erhéijen. Mat deem Score ass et dunn och an d'Paus gaangen.



Déi zweet Halschecht sollt mat Goler vun de Feelener weidergoen. No enger gudder Aktioun an enger Flank vu lénks hat Feelen kee Problem, de Score an der 48. Minutt op 4:0 eropzeschrauwen.



Duerno blouf et roueg, well Kënzeg dem 4:0, bis op ee verschossenen Eelefmeter, net méi vill entgéintzesetzen hat.



Ma d'Äntwert vun de Feelener koum an der 88. Minutt: Si hunn den Deckel nämlech mam 5:0 op dëse Barragëmatch drop gemaach. An der Nospillzäit gouf et du souguer nach de 6:0, wat och d'Endresultat vun war.



D'U.S. Feelen séchert sech soumat viru 648 Spectateuren zu Useldeng de Verbleif an der zweeter Divisioun. D'E.S. Kënzeg spillt och an der nächster Saison an der drëtter Divisioun vum Lëtzebuerger Futtball-Championnat.





Mënsbech - Gréiwels 1:2

En Dënschdeg den Owend zu Käerch konnt sech Gréiwels aus der drëtter Divisioun mat 2:1 géint Mënsbech aus der zweeter Divisioun duerchsetzen a steigt domat an déi zweet Divisioun op. Domat war dat an der éischter Hallschent absolut net ofzegesinn, well Mënsbech huet iwwer wäit Strecken an den éischte 45 Minutten dominéiert a si haten och, an der 18. Minutt duerch de Lehnertz an an der 26. Minutt duerch de Palma, déi éischt zwou gutt Chancë vum Match. Dës hu si awer net genotzt an esou ass Gréiwels och besser an de Match komm a si konnte selwer zwou gutt Aktioune realiséieren, mee och d'Schëss vum Da Silva a vum Alves sollten ner eragoen. Kuerz virun der Paus krut Mënsbech dunn awer nach ee Fräistouss zougesprach an nodeems den éischte Schoss an der Mauer gelant war, huet de Pit Zeimes am Noschoss den 1:0 markéiert.An der Paus huet den Trainer vu Gréiwels dunn awer wuel déi richteg Wierder fonnt, fir seng Spiller ze motivéieren, well Gréiwels war dunn déi besser Ekipp. Déi 664 Spectateuren hunn zwar nach misse matukucken, ewéi den Alves, de Palma an den Heirandt grouss Chancë leiegelooss hunn, ma an der 67. Minutt dunn den Ausgläich duerch den Da Silva. Vun dësem Moment u war de Match nees méi equilibréiert, mee spannend war et. An der 82. Minutt dunn de Schock fir Mënsbech. No engem Corner huet de Bruno Moreira nämlech fir den 2:1 gesuergt an domat huet hie Gréiwels an déi 2. Divisioun geschoss.