Sport: Am meeschte gelies

De Maurice Deville © Roland Miny - pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Nodeems Uerdingen déi zwee Barragëmatcher géint Waldhof Mannheim gewonnen hat, wier et eigentlech un hinnen, déi aner Saison an der drëtter däitscher Futtballliga ze spillen.Ma Uerdingen huet anscheinend den Noweis iwwer gesond Finanzen ze spéit beim DFB eragereecht a riskéiert elo, keng Lizenz ze kréien. Bis en Dënschdeg, 29. Mee um 15.30 Auer hätt missen eng "Liquiditéitsreserv" beim däitsche Futtballverband sinn. Déi ass awer méiglecherweis ze spéit ukomm an doduerch riskéiert Uerdingen elo keng Lizenz fir d'drëtt Liga ze kréien.Sollt dat wierklech esou sinn, da géif den SV Waldhof Mannheim mam Lëtzebuerger Nationalspiller Maurice Deville steigen. Dat gesinn d'Statuten esou vir.De 4. Juni wëll den DFB sech mat der Affär befaassen.