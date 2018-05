© afp

Dat geet aus enger Ëmfro vum kicker ervir. Si hu ganzer 248 Spiller aus der Bundesliga gefrot an dobäi ware 57,6% géint d'Ofschafung vum Videobeweis. 33,6% ware fir eng Ofschafung an 8,8% hu keen Avis ofginn.Och wann ee majoritär dofir ass, esou gëtt et nawell Kritik. 76,9% sinn nämlech der Meenung, dass de Videobeweis schlecht ëmgesat gouf. Zudeem hunn 53,8% uginn, dass de Futtball duerch de Videobeweis net onbedéngt méi gerecht gëtt.Da goufen och nach d'Méindespartien ugeschwat, wat an der 1. Bundesliga jo nei ass. 66% vun de Spiller fannen deen neien Termin net gutt.