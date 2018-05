© afp

Eréischt leschte Samschdeg huet hie mat Real Madrid den drëtten Titel hannerteneen an der Champions League gefeiert.Dës Entscheedung soll de Zidane och en Donneschdeg de Mëtteg op enger Pressekonferenz matgedeelt hunn, dat zu Valdebebas a Präsens vum Florentino Perez. Hien huet erkläert, dass et senger Meenung no géif Zäit ginn, fir ze goen. De Veräin, d'Spiller an hie selwer bréichte Verännerung. De 45 Joer ale Fransous hat de Posten vum Trainer am Januar 2016 vum Rafa Benitez iwwerholl.Ewéi d'Zukunft vum Zidane ausgesäit, ass nach net gewosst, och wie Successeur vum Fransous gëtt, gouf nach net kommunizéiert.Den Trainer vun den Tottenham Hotspurs, de Mauricio Pochettino gëtt a verschiddene Medien als Successeur gehandelt.