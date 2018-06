X

Den FLF-President Paul Philipp um Mikro vum Frank Elsen



De Luc Holtz um Mikro vum Frank Elsen



Am Futtball hat d'Lëtzebuerger Futtballfederatioun um Sonndeg an Zesummenaarbecht mat der Stad Ettelbréck an dem FC Etzella op déi 31. Editioun vum nationale Futtballdag invitéiert.Bei dësem Tournéier fir d'Kategorië vun de Bambini bis bei d'Scolaire hate sech erëm ganz vill Kanner an den Däichwisen afonnt an hu voller Engagement mat- a géintenee gespillt.D'Futtballnationalekipp war och zu Ettelbréck vertrueden. Si hunn déi nei Trikote presentéiert.

Den Dave Turpel um Mikro vum Frank Elsen



Och d'Associatioun Man to Human war mat dobäi an huet Futtballequipementer gesammelt, fir déi dann u Jugendlecher zu Bogota a Kolumbien, deenen et net esou gutt geet, ze verdeelen.Donieft konnt een nach Speed Cage oder och nach Teqball probéieren.