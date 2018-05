Den Trappschéisser Lyndon Sosa (27.05.2018) De Lëtzebuerger, deen am COSL-Elitekader ass, gehéiert a senger Sportaart, dem Toun-Dauwe-Schéissen, zur Weltklass.

Am Double-Trap gëtt 5 Serie geschoss, datt mat je 30 Telleren. Hei huet de Lyndon Sosa der 29,29,23,27 a 25 getraff an kënnt esou op en Total vun 133 vun 150 Telleren. Den ale Rekord, 2014 iwwregens och vun him opgestallt, louch bei 117.Op d'Plaz 2 koum den Luc Budts vum ST Rëmeleng mat 130 Telleren, déi leschte Plaz um Podium war fir de Christof Verjans vum Tir Verzin op 122.Bei Double-Trap handelt et sech ëm eng Disziplin, déi ëmmer manner praktizéiert gëtt an déi bei den Olympesche Spiller vun Tokyo net méi um Programm steet. Dëst, well een am Schéisssport fir méi Gläichberechtegung wëll suergen. Soss gouf et op den olympesche Spiller 6 Disziplinne bei den Dammen an 9 bei den Hären. Dëst soll elo ugeglach ginn, dowéinst sinn den Double-Trap, d'50 Meter Gewier an d'50 Meter Freistil net méi olympesch.De Weekend haten d'Kollege vun RTL Télé Lëtzebuerg e Portrait iwwert de Lëtzebuerger Spëtze-Schütze gemaach, deen donieft och als Invité am Sport-Journal war.