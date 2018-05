Lëtzebuerg huet iwwerraschend aggressiv a mat héijem Tempo ugefaangen, ma de Senegal huet d‘Ufanksphas awer gréisstendeels kontrolléiert. Ouni de grousse Star, de Sadio Mané vu Liverpool, ass de Senegalesen awer an der Ufanksvéierelsstonn net vill gelongen.





Esou waren et d‘Lëtzebuerger, déi an der 10. Minutt déi éischt gutt Chance an dëser Partie haten. De Laurent Jans ass iwwert déi riets Säit gaangen an huet de Ball an d‘Mëtt bruecht, mä de Mario Mutsch huet aus ganz gudder Positioun de Ball net richteg getraff.





Déi bescht Geleeënheet vum Senegal gouf et an der 14. Minutt duerch een Distanzschoss vum Niang, ma dee war net präzis genuch, fir den Anthony Moris am Lëtzebuerger Gol ze iwwerwannen.

An der 18. Minutt huet den Niang de Lëtzebuerger Golkipp dunn awer esou richteg gepréift. No engem Corner ass de Ball nees beim Niang gelant, dee mat engem strammen Dropkick de Moris zu enger wonnerschéiner Parad gezwongen huet. No 26 Minutten hat Lëtzebuerg du Gléck, dass den Niang ze eegestänneg agéiert huet. Nodeems de Christopher Martins komplett onnéideg de Ball verluer hat, huet den Niang ze spéit ee Matspiller gesicht.





An der 28. Minutt dunn eng ganz gutt Chance fir de Senegal. De Sarr konnt sech géint de Carlson behaapten an huet de Ball an d‘Mëtt op de Balde ginn, mä deem säi Schoss goung knapps laanscht de Gol.





An der 44. Minutt dunn déi beschte Chance vum Senegal. No enger Flank huet de Konaté de Ball un de Potto geschoss an am Noschoss huet de Sarr ee stramme Schoss ofginn, mä de Moris huet mat engem ganz staarke Reflex de Ball paréiert, esou dass et mat engem, aus Lëtzebuerger Siicht, glécklechem 0:0 an d‘Paus gaangen ass.





An der 47. Minutt dunn déi éischt gutt Chance vun der zweeter Hallschent. No engem Foul vum Malget huet den Niang de Fräistouss aus ronn 22 Meter op d‘Lat geschoss. De Senegal huet och nom Säitewiessel iwwer wäit Strecken dominéiert, ma ee Gol konnte si net schéissen. Lëtzebuerg huet iwwerdeems ze vill Feeler am Opbauspill gemaach an hat esou grouss Problemer, fir sech Offensivaktiounen erauszespillen.

An der 56. Minutt schonn erëm eng déck Chance fir de Senegal. De Sarr huet sech op der lénker Säit géint direkt 3 Lëtzebuerger behaapt an huet de Konate um éischte Potto fonnt, ma deem säi Kappball ass knapp laanscht de Gol gaangen.





An der 66. Minutt hunn déi 3.816 Spectateuren am Stad Josy Barthel awer erëm offensiv eppes vun de Lëtzebuerger gesinn. De Laurent Jans huet eng Flank an d‘Mëtt geschloen, déi awer ze héich war, ma hanne koum den agewiesselten Da Mota un de Ball a säi Schoss konnt in extremis an de Corner-Aus deviéiert ginn. Nom Corner war et dunn ee Volley vum Lars Gerson, wou de senegalesesche Golkipp net gutt ausgesinn huet, esou dass et ee weidere Corner gouf, aus dësem ass awer näischt ginn.

Déi nächst gutt Chance goung awer nees op de Kont vun Senegal. No engem Corner huet den N‘Doye de Ball zeréck an d‘Mëtt gekäppt, wou de Salif Sané de Ball aus knapp 5 Meter iwwert de Gol geschoss huet.

Senegal wollt de Gol elo an no engem weidere Ballverloscht vum Christopher Martins huet den Niang den Diouf iwwer d‘Säit geschéckt a bei senger Flank konnt de Malget an allerleschter Sekonn intervenéieren.

Bis zum Schluss sollt kee Gol méi falen, esou dass Lëtzebuerg a Senegal 0:0 gläichspillen. Bleift nach ze notéieren, dass den Dirk Carlson an den Dan Da Mota blesséiert ausgewiesselt goufen.