Wat wuel een entscheedende Facteur war bei der Victoire vun de Warriors, dat war d'Ekippeleeschtung. Si hunn immens gutt zesumme gespillt, dat ass eppes, wat de Cavaliers gefeelt huet.Dobäi kënnt, dass den Jr. Smith beim Stand vun 107:107 ee risege Blackout hat. Nëmmen e puer Sekonne viru Schluss, huet de Spiller vun de Cavaliers een offensive Rebound realiséiert, ma hien huet wuel gemengt, dass si vir wieren, well hien huet net geschoss, ma ass mam Ball erausgelaf an esou koum et eréischt zur Verlängerung, wou d'Warriors sech behaapte konnten.Déi zweet Finall vun der Best-of-seven-Serie ass dann an der Nuecht op e Méindeg, um 02.00 Auer eiser Zäit, zu Oakland.