Nodeems de Progrès schonns annoncéiert hat, dass d'Nationalspiller Marvin Martins an Tim Hall déi nächste Saison de Progrès verstäerken, hu si e Freideg mam Farid Ikene a mam Igor Teles zwee weider Spiller annoncéiert.De Farid Ikene ënnerschreift fir dräi Joer zu Nidderkuer. Den defensive Mëttelfeldspiller ass zu Diddeleng forméiert ginn an huet déi lescht Saison fir Déifferdeng 03 gespillt a soll elo vum Mario Mutsch an dino Ramdedovic léieren.Den Igor Teles huet sengersäits och fir 3 Joer ënnerschriwwen. Eréischt viru kuerzem huet hie mam RFCU Lëtzebuerg d'Coupe du Prince gewonnen. Bei de jonke Spiller vum RFCU war hien de Kapitän an ass variabel anzesetzen.De Progrès ënnersträicht, dass dës zwee Spiller perfekt an de Kader an an d'Konzept vum Veräin passen.