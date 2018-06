X

Um Freideg den Owend sinn déi Steeseler um Terrainzu Mäerzeg op den F.C. Blo Wäiss Mierdernach getraff. Zwou Ekippen, déi sech kennen, hu se dach Allenzwee déi lescht Saison am 1. Bezierk vun der 1. Divisioun gespillt.D’Ufanksminutte vun deenen zwou Ekippe waren engagéiert, ma den Terrain war awer nom ville Reen net liicht ze bespillen.No enger Onsécherheet vum Miedernacher Kipper hat den Danny de Sousa Silva kee Problem de Ball an de laangen Eck ze setzen. Den 1:0 fir d‘Alisontia an der 23. Minutt.Den 2:0 fir Steesel huet net laang op sech waarde gelooss, et war nämlech de Stéphane Piron, deen an der 30. Minutt eng Golchance ausgenotzt huet.Ma Miedernach wollt dee Réckstand net op sech sëtze loossen an ass mat engem geféierleche Wäitschoss virun de Gol vum Géigner komm, ma de Ball ass awer just laanscht gaangen. Zwou Minutten drop, an der 37. Minutt, ass de Ball awer duerch ee Gol vum Steve Goncalves Veiga am Filet gelant an et stoung 2:1.D‘Äntwert vu Steesel koum kuerz duerno an de Ken Risch konnt an der 45. Minutt no engem Corner op 3:1 setzen. Mat deem Resultat goung et dann och an d‘Paus.

Mat de Goler sollt et an der 2. Halschecht monter weidergoen. An der 47. Minutt huet den De Sousa Silva de Score op 4:1 fir d’Alsontia eropgeschrauft.

Kuerz drop hunn déi Miedernacher awer nach ee Liewenszeeche vu sech ginn a konnte mam 4:2 ausgläichen. Esouguer de 4:3 houng an der Luucht, wéi de Ball widdert dem Géigner seng Lat gaangen ass. Äiskal hunn déi Steeseler awer op 5:2 gesat an de Match soumat an der 60. Minutt entscheet.

An der 67. Minutt konnten déi Steeseler duerch de Junior Santos nach de 6:2 markéieren.

D‘Alisontia Steesel setzt sech um Enn mat 6:2 géint den F.C. Blo Wäiss Miedernach duerch a kroopt sech verdéngt viru 641 Spectateuren d‘Coupe FLF.