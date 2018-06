© pressphoto (Archiv)

Den Alexandre Lisiecki gëtt op nationalem Plang an England Responsabel fir d’U-12 Jongen an op regionalem Niveau am Osten fir d’U-12, d’U-14 an d’U-16 Jongen.

Vun 2008 bis 2013 war de Lisiecki Techneschen Direkter vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun. Zanterhier war hien an der Struktur LetzServ vum Gilles Muller. Nom Depart Ufank 2016 vum Muller sengem Trainer Jamie Delgado, bei de Schott Andy Murray, huet de Lisiecki deen Poste beim Lëtzebuerger Sportler vum Joer iwwerholl. Den Alexandre Lisiecki war och beim epesche Match vum Gilles Muller zu Wimbledon géint de Rafael Nadal als Trainer dobäi.



Am Trainerstaff vum 35 Joer ale Spiller vun der Spora ass awer lo nach ëmmer de Monegass Benjamin Balleret.