En Donneschdeg den Owend hate sech 2 Lëtzebuerger Futtballnationalspiller beim 0-0 am Stade Josy Barthel géint de Senegal nawell ferm wéi gedoen.

De medezinesche Staff vun der FLF konnt awer lo zum Deel Entwarnung ginn. Den Dirk Carlson huet "just" eng ferm Gehirnerschütterung. An engem Scanner konnten awer keng méi schlëmm Blessure beim Spiller vun de Grashoppers Zürich festgestallt ginn.



Den Dan da Mota ass bei sengem Duell mat engem Senegales mat enger Prellung dervukomm. Et gouf ee Moment gefaart, datt den Aarm, respektiv d’Handgelenk vum Spiller vum Racing gebrach kéint sinn. Bei enger Röntgen konnt awer eng Fraktur ausgeschloss ginn.

En Dënschdeg den Owend spillen d’Rout Léiwen Owes um 20 Auer am Stade Josy Barthel e weidere Frëndschaftslännermatch géint Georgien.