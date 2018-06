© pressphoto (Archiv)

Zu Paräis ass mam Eleonora Molinaro jo och eng Lëtzebuergerin beim zweete Grand-Slam-Tournoi vum Joer bei de Juniorinnen dobäi.

Am 1. Tour kritt déi 17 Joer al Spillerin vun der Schéiss et mat der Lokalmatadorin Manon Leonard ze dinn.

Bis elo hunn déi zwee Meedercher 3 Mol géintenee gespillt an 3 Mol ass d'Molinaro als Gewënnerin vum Terrain gaang.

D'Lëtzebuergerin ass zu Roland Garros op 6 gesat a gehéiert sécherlech zu de Geheimfavorittinnen. D'Eléonora Molinaro ka mat vill Confiance an den Tournoi goen, well dës Saison ass bis ewell optimal verlaf. Vun am ganzen 10 Tournoien op internationalem Plang dës Saison, stoung d‘Lëtzebuergerin 10 Mol an der Finall a konnt 6 Mol gewannen.



An der Junioreweltranglëscht steet d'Lëtzebuergerin mëttlerweil op der excellenter 9. Plaz.