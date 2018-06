© Maya & Robert Straus

E Sonndeg hat de Racing jo d'Coupe de Luxembourg gewonnen. No 90 Minutten hat de Stater Trainer sech därmoossen iwwert den Arbitter opgereegt, datt hie schonn d'Verlängerung an d'11-Meter-Schéisse vun der Tribüne aus huet misse suivéieren.



De Patrick Grettnich gouf doropshin vum Verbandsgeriicht vun der FLF gespaart an dat bis op weideres, wéi et heescht.