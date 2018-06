Als Beschte vun den dräi Lëtzebuerger huet sech no 750 Meter Schwammen, 20 Kilometer Vëlofueren a 5 Kilometer Lafen de Gregor Payet beim Weltcup an Italien klasséiert. Hie gëtt den 19. op 1 Minutt an 12 Sekonnen op de Gewënner Delian Stateff.De Bob Haller huet duerch ee Platten um Vëlo vill Zäit verluer a muss sech zum Schluss mat der enttäuschender 37. Plaz op 2 Minutten a 45 Sekonnen zefridde ginn. De Stefan Zachäus gouf disqualifizéiert, well hien eng Strof am Wiessel net berücksichtegt hat.Um Podium stoungen nieft dem Italiener Delian Stateff nach den Neiséilänner Hayden Wilde an den Italiener Davide Uccellari. Si haten e Réckstand vu 4 respektiv 9 Sekonnen.