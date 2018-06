E Samschdeg war deen zweete Spilldag am Tennis-Interclub-Championnat.

Bei den Häre goufen et e Samschdeg souverän Victoirë fir Gaasperech, d'Schéiss, d'Spora, Dikrech a Schëffleng.Den Titelverdeedeger Schéiss huet kloer 12:0 géint Gréiwemaacher gewonnen. Gaasperech huet Bieles mat 11:1 geklappt. Den Houwald huet sech och mat 11:1 beim Houwald behaapt a Schëffleng huet zu Dikrech 11:1 geklappt.Bei den Damme gouf et och kloer Resultater. Péiteng huet mat 7:1 géint den Houwald gewonnen. D'Spora huet Stengefort mat 8:0 geklappt. Bouneweg war auswäerts Gréiwemaacher mat 8:0 iwwerleeën. An d'Schéiss huet sech zu Schëffleng mat 8:0 duerchgesat.