E Samschdeg den Owend goufen am Futtball d'Halleffinalle vun der Coupe des Dames am Futtball gespillt.

Ell konnt sech mat 4:0 bei der Fola (2. Liga) behaapten a steet domadder an der Finall. D'Fola hat Beetebuerg an der Véirelsfinall ganz iwwerraschend eliminéiert.An der Finall kritt Ell et mat Jonglënster ze dinn. De Lëtzebuerger Champion huet mat 4:2 géint de Racing gewonnen.