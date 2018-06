Am Football sinn d'Nationalequippen am Gaangen d'Weltmeeschterschaft ze preparéieren.

E Samschdeg waren direkt 3 Frëndschaftsmatcher. Däitschland huet do ganz iwwerraschend 2:1 géint Éisträich verluer. England wënnt 2:1 géint Nigeria an Schweden an Dänemark ginn 0:0 auserneen.