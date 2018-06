Am Haaptlaf iwwer 10 Kilometer ass bei den Hären de Yonas Kinde senger Favoritteroll gerecht ginn. De Leefer vum Celtic ass eng Zäit vun 32 Minutten a 44 Sekonne gelaf an huet domadder och een neie Streckerekord realiséiert. Hannert dem Gewënner ass de Christophe Kass vun der Fola als Zweeten iwwert d'Arrivée gelaf, dat an enger Zäit vun 33 Minutten a 34 Sekonnen. Um Podium stoung nach de Sven Remakel vum CAD, hien huet 35 Minutten a 14 Sekonne gebraucht.Bei den Dammen huet d'Jessica Schaf vun der Fola souverän gewonnen. Mat enger Zäit vun 39 Minutten an 48 Sekonnen ass och Si een neie Streckerekord gelaf. Um Podium stoungen nach d'Isabelle Hoffmann mat enger Zäit vun 41 Minutten an 23 Sekonnen an d'Sani Lenoir mat enger Zäit vun 45 Minutten an 22 Sekonnen.Déi beschtplazéiert Leeferin aus der Gemeng Betzder war d’Nora Waringo an déi bescht Leefer aus der Gemeng waren de Frank Bourgnon an de Jeff Houdremont.Am Ganzen hunn iwwert déi 10 Kilometer 277 Leeferinnen a Leefer d'Arrivée passéiert.Bei den 2 Kannerleef waren insgesamt 161 Leeferinnen a Leefer um Depart.1400m Laf (2003-2008):1. Clara Eriksson Clay2. Melisa Kore3. Claire Weber (CAEG)1. Wayne Roden (Celtic)2. David Ribarits (CAEG)3. Frédéric Kesseler (CSL)