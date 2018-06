X

D'Eléonora Molinaro um Mikro vum Raphaëlle Dickes



Um Sonndeg Nomëtteg war et den éischten Optrëtt vum Eléonora Molinaro (9 am Juniorsranking) zu Paräis um Roland Garros. D'Lëtzebuergerin ass an hirem éischte Match op d'Manon Leonard (54 am Juniorsranking) aus Frankräich getraff.Am éischte Saz hat d'Spillerin aus Frankräich d'Nues nach mat 6:4 vir, ma am zweete Saz huet d'Molinaro dem Leonard mat 6:0 awer keng Chance méi gelooss. Am drëtte Saz war déi jonk Lëtzebuergerin lancéiert a konnt sech souverän mat 6:2 behaapten.An der nächster Ronn kritt d'Eléonora Molinaro et mat der Russin Elina Avanesyan, d'Nummer 44 am Juniorsranking, ze dinn. Béid Spillerinnen hunn nach ni géintenee gespillt.