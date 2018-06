© AFP

E Sonndeg huet de fënneffache Weltmeeschter Jorge Lorenzo op senger Ducati déi éischt Victoire fir dës Saison gefeiert. Hannert dem Jorge Lorenzo ass den Andrea Dovizioso op Ducati den Zweete ginn. Um Podium stoung nach de Valentino Rossi op Yamaha.De Weltmeeschter Marc Marquez (Honda) ass an der 10 Ronn gefall an doduerch net iwwert déi 16. Plaz erauskomm. De Spuenier bleift trotzdem an der WM-Wäertung a Féierung. Hien huet dës Saison ewell 3 Coursse gewonnen an huet e Virsprong vun 23 Punkten op den Italiener Valentino Rossi. Drëtten ass de Spuenier Maverick Vinales mat engem Réckstand vun 28 Punkten.Während der Course gouf et eng schwéier Chute vum Italiener Michele Pirro. De Pilot war beim Bremse virun der éischter Kéier vu senger Maschinn geschleidert ginn a war doropshin duerch d'Loft geflunn. De Michele Pirrot soll sech divers Blessuren sougezunn hunn, hat awer wuel Gléck am Ongléck. Den Italiener war nom Accident uspriechbar a konnt och alles beweegen.