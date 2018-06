5 Handballer aus dem Sportlycée ginn an d'Ausland (02.06.2018) Nach ni waren am Lëtzebuerger Handball esouvill Jugendlecher um Sprong fir an d’Ausland. Dobäi kënnt nach, datt dat Alles viru Kuerzem decidéiert gouf.

D'Weeër, déi déi Jugendlecher wäerten aschloen, gi vu Lemgo a Gummersbach bis an Dänemark. Et geet virun allem fir déi Jonk dorëm, fir am Ausland sportlech Erfarungen ze sammelen a fir spéider eventuell de Sprong an eng Handball-Profisekipp ze packen.Ee Video-Reportage iwwer d'Liewe vun deene jonken Handballspiller vum Serge Olmo.