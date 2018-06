© afp

☑️ Win third consecutive five-set match

☑️ Reach maiden Grand Slam quarter-final



World No. 3 Alexander Zverev defeats Karen Khachanov 4-6, 7-6(4), 2-6, 6-3, 6-3 at @rolandgarros.



Results ▶️ https://t.co/2iGg9iFOLW pic.twitter.com/5KM4k5UIZ6 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 3, 2018

2⃣0⃣0⃣th clay-court match win!@DjokerNole books a spot in his ninth straight @rolandgarros quarter-final, defeating Fernando Verdasco 6-3, 6-4, 6-2. 💪



Results ➡️ https://t.co/H9DGpIcI3D pic.twitter.com/mmSW49G4o8 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 3, 2018

Um Sonndeg konnt sech den Alexander Zverev an der Aachtelsfinall vu Roland Garros a fënnef spektakuläre Sätz mat 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 a 6:3 géint de Karen Khachanov (Nummer 38) duerchsetzen. Dem 21 Joer alen Däitsche seng lescht dräi Matcher sinn iwwer fënnef Sätz gaangen, wat sécherlech u seng Substanz goe wäert. Dofir dierf een op de weidere Parcours vun der Nummer 3 aus dem ATP-Ranking gespaant sinn.Bis elo ass et dee gréisste Succès an der nach jonker Carrière vum Alexander Zverev, bei de Grand-Slammen ass säi Wee nach ni iwwer d'Aachtelsfinall erausgaangen.Den Éisträicher Dominic Thiem, d'Nummer 8 am ATP-Ranking, konnt säi Match mat 6:2, 6:0, 5:7 a 6:4 a véier Sätz géint de Japaner Kei Nishikori, d'Nummer 21, gewannen. Dësen dierft deemno virum Match vun der Véierelsfinall géint den Alexander Zverev ee Krack méi frësch sinn.Den Novak Djokovic konnt sech iwwerdeems a sengem Match géint de Spuenier Fernando Verdasco (Nummer 35) an dräi Sätz mat 6:3, 6:4 a 6:2 duerchsetzen. Den aktuell 22. an der ATP-Lëscht, fir deen et déi 9. Véierelsfinall noeneen zu Roland Garros ass, trëfft an der Véierelsfinall elo op de Marco Cecchinato (Nummer 72). Den Italiener konnt sech dach iwwerraschend géint de Belsch David Goffin (Nummer 9) a fënnef Sätz mat 7:5, 4:6, 6:0 a 6:3 behaapten. Virdrun hat den Cecchinato well de Pablo Carreño Busta an de Federico Delbonis aus dem Turnéier geheit.Um Sonndeg waren och d'Dammen am Asaz. D'Amerikanerin Madison Keys, aktuell Nummer 13 am WTA-Ranking, huet hirer Géignerin Mihaela Buzarnescu (Nummer 33) aus Rumänien mat 6:1 a 6:4 keng Chance gelooss. Kuerze Prozess huet och déi amerikanesch Spillerin Sloane Stephens (Nummer 10) mam Anett Kontaveit (24) aus Estland gemaach - si gewënnt an zwee Sätz 6:2 a 6:0. D'Yulia Putintseva (Nummer 98) aus Kasachstan huet iwwerdeems d'Barbora Strycova (Nummer 26) aus Tschechien mat 6:4 a 6:3 geklappt.