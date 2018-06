Seefekëschte-Course zitt vill Leit op Réiser (03.06.2018) De Fräizäit-Veräin "Open Ends" huet déi 2. Course zu Lëtzebuerg organiséiert.

Am Ganze ware 17 Fuerer um Start, déi net nëmme mat extravagante Boliden, mee och mat kreativen Nimm wéi Hot Road oder Green Fire, z'iwwerzeege woussten.An der éischter Kompetitioun vum Dag, bei där et just biergof gaangen ass, war d'Ekipp vun de Pompjeeën am Séiersten. Si si mat hirer Këscht mat enger Geschwindegkeet vu 40 km/h den Hiwwel erofgefuer. Bei der zweeter Kompetitioun stoung Slalom-Foueren um Programm. Hei hat ee vun deene jéngste Fuerer nëmme siwe Joer a krut natierlech vu sengem Papp beim Seefekëschte-Bauen gehollef.An Amerika ass d'Seefekëschtefueren esou populär, datt eng Weltmeeschterschaft organiséiert gouf. Wéini deen éischte Lëtzebuerger do wäert deelhuelen, ass awer net gewosst.