Am amerikanesche Basket leien d'Golden State Warriors an der Finalserie elo 2:0 vir géint d'Cleveland Cavaliers.

An der Nuecht op e Méindeg hu sech d'Warriors, déi Titelverdeedeger sinn, an der zweeter Final 122 op 103 géint d'Cavs duerchgesat. Déi Equipe, déi als éischt 4 Victoiren an der Serie Best-of-7 um Kont huet, ass Champion.



Déi 3. Final gëtt e Mëttwoch gespillt.