Net dobäi ass de Golkipper vu Bayer Leverkusen Bernd Leno, esou wéi säin Teamkollege a Verteideger Jonathan Tah. Nach net dobäi ass de Stiermer vum SC Freiburg Nils Petersen. Wuel déi gréissten Iwwerraschung awer ass de Mëttelfeldspiller vu Manchester City Leroy Sané, deen eng ganz staark Saison bei aktuellen englesche Champion gespillt huet.Bis spéitstens 12 Auer mussen all déi 32 Länner, déi bei der WM untrieden, hiren definitive Kader public maachen.Weider gouf public gemaach, datt de Manuel Neuer, deen zu München dëst Saison wéinst enger Blessur quasi komplett ausgefall ass, als éischte Mann am Gol mat op d'WM geet, de Marc-André ter Stegen vum Barcelona ass d'Nummer 2 an de Kevin Trapp vum PSG ass d'Nummer 3 am Gol.