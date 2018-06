© afp

Esou lues awer sécher gëtt et eescht zu Paräis. D'Véierelsfinalle vum Roland Garros stinn nämlech virun der Dier, dat esouwuel bei den Hären, ewéi och bei den Dammen.

Hären

Bei den Hären huet sech e Méindeg de Rafael Nadal souverän mat 6:3, 6:2 a 7:6 géint de Maximilian Marterer duerchgesat a bleift domat weiderhin ouni Sazverloscht. An der Véierelsfinall kritt de Spuenier et elo mam Argentinier Diego Schwartzmann ze dinn, dee sech an engem 5-Saz-Krimi géint de Kevin Anderson duerchsetze konnt, dat nodeems hien déi éischt zwee Sätz mat 1:6 an 2:6 huet missen ofginn. Déi dräi uschléissend Sätz konnt den Argentinier du mat 7:5, 7:6 a 6:2 fir sech entscheeden.Zwou Aachtelsfinalle bei den Häre bleiwen dann nach ze spillen. Hei spillt aktuell de Fabio Fognini géint de Marin Cilic an den John Isner géint de Juan Martin del Potro.Zanter e Sonndeg stinn déi aner zwou Véierelsfinalle jo schonns fest. Hei spillt de Marco Cecchinato géint den Novak Djokovic an den Dominic Thiem muss géint den Alexander Zverev untrieden.

Dammen

E Méindeg gouf awer och bei den Damme gespillt an do konnt sech d'Nummer 1 vun der Welt, d'Simona Halep ganz kloer mat 6:2 a 6:1 géint d'Elise Mertens aus der Belsch duerchsetzen. Domat kënnt d'Rumänin hirem éischte Grand-Slam-Titel ee Schratt méi no. Allerdéngs huet si elo an der Véierelsfinall eng haart Noss ze knacken, hei ass Géignerin nämlech déi fréier Nummer 1 vun der Welt, d'Angelique Kerber. D'Kerber konnt sech e Méindeg iwwerraschend kloer mat 6:2 a 6:3 géint D'Lokalmatadorin Caroline Garcia duerchsetzen.Eng Aachtelsfinall huet e Méindeg iwwerdeems net misse gespillt ginn, dat well d'Serena Williams schonns virum Match wéinst enger Blessur opginn huet. Domat steet déi fréier Gewënnerin vu Roland Garros, d'Maria Sharapova an der Véierelsfinall. An do spillt si entweder géint d'Lesja Tsurenko oder géint d'Gewënnerin aus dem Joer 2016, d'Garbine Muguruza.E Méindeg huet dann nach eng Partie vun e Sonndeg misse fäerdeg gespillt ginn, hei stounge sech nach ëmmer d'Caroline Wozniacki an d'Daria Kasatkina géigeniwwer. Um Enn konnt déi jonk Russin d'Iwwerraschung perfekt maachen an déi un 2 gesaten Dänin mat 7:6 a 6:3 bezwéngen. D'Kasatkina spillt an der Véierelsfinall elo géint d'Sloane Stephens, dat e Sonndeg mat 6:2 a 6:0 géint d'Anett Kontaveit gewanne konnt.An där 4. Véierelsfinall sti sech d'Yuliya Putintseva an d'Madison Keys géigeniwwer.