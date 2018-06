© pressphoto Archiv

Déi jonk Lëtzebuergerin huet vun Ufank un näischt ubrenne gelooss an ass direkt mat engem Break an d'Partie gestart an huet hir russesch Géignerin och dono weider komplett dominéiert, dat bis zum Stand vu 5:0 fir d'Lëtzebuergerin. Dono konnt d'Avanesyan ee Break realiséieren an och eng éischte Kéier hiren Opschlag duerchbréngen, fir op 2:5 ze verkierzen. Dono huet d'Eleonora Molinaro dunn awer de Sak zougemaach a gewënnt bei eegenem Service den 1. Saz mat 6:2.Zum Ufank vum zweete Saz konnt d'Eleonora Molinaro du beim Stand vun 1:1 zwee weider Breaks realiséieren, fir mat 4:1 a Féierung ze goen. Um Enn wënnt d'Lëtzebuergerin och den zweete Saz mat 6:2 a steet domat am 3. Tour.Hei spillt d'Lëtzebuergerin elo entweder géint d'Lea Ma aus den USA oder géint déi un 9 gesaten Italienerin Elisabetta Cocciaretto.Nieft dem Eenzel ass d'Eléonora Molinaro och am Dubbel am Asaz. D'Lëtzebuergerin spillt hei zesumme mat der Dänin Clara Tauson (ITF-8). Déi lëtzebuergesch-dänesch Koppel ass op 1 gesat a kritt et an der éischter Ronn mam tierkesch-polneschen Duo Ovunc/Rogozinska ze dinn.