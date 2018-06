© Franky Hippert

5 Deeg nom 0-0 am Frëndschaftslännermatch géint de Senegal, deen an 2 Wochen op der Football-Weltmeeschterschaft a Russland dobäi ass, spillt déi Lëtzebuerger Nationalekipp en Dënschdeg den Owend um 20 Auer eng weider Partie op der Arelerstrooss, dës Kéier géint Georgien. Et wëll ee mat enger positiver Nott an d'Summerpaus goen. Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz betount, et wéilt een do weidermaachen, wou een opgehalen huet, well den 0:0 géint de Senegal, déi an der FIFA-Weltranglëscht op der 27. Plaz stinn, wier nawell eng gutt Performance gewiescht.





De Luc Holtz um RTL-Mikro



Géint Georgien wéilt ee sech aneschters presentéieren, ewéi géint de Senegal. Et wéilt ee méi Risiken an der Offensiv huelen an do erwaart sech den Nationaltrainer Luc Holtz och, dass d'Spiller sech virun der Nations League nach eemol gutt presentéieren a sech druginn.

Fir d'Rout Léiwen ass et dee leschte Frëndschaftslännermatch virun der Nations League. Den 8. September ass Moldawien deen éischte Géigner an där Kompetitioun fir d'FLF-Formatioun.

D'Futtball-Federatioun huet dann och matgedeelt, datt en Dënschdeg op der Tribün "M" am Stade Josy Barthel, an der Partie Lëtzebuerg géint Georgien fir all d'Supporter fräien Entrée ass. Éiert een erageet, kritt een awer ee Gratisticket.

Den FLF-Nationaltrainer huet de Profi Gerson Rodrigues heemgeschéckt. Mat engem Clin d'oeil sot de Luc Holtz, well et dem Spiller ze waarm war. Hien huet awer du präziséiert, datt et wéinst engem Verhalen war, dat net appropriéiert war.