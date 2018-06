Déi jonk Triathletin ass als 4. aus dem Waasser geklommen an huet sech mat 7 aner Athletinnen an enger Echappé erëmfonnt. Um Vëlo war déi jonk Lëtzebuergerin ëmmer gutt placéiert an huet am Lafen ee gudden Effort gemaach, fir um Enn op déi ganz gutt 2. Plaz ze kommen am franséische Championnat.Um Enn hat si 5 Sekonne Retard op d'Emilie Noyer aus Frankräich. D'Emma Lombardi huet de Podium komplettéiert.Duerch dës gutt Leeschtung konnt d'Eva Daniëls sech fir d'Europameeschterschaften 2018 zu Tartu an Estland qualifizéieren.