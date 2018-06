Den 1:0 fir Real Madrid duerch de Benzema (26.05.2018) No engem béise Feeler vum Karius huet de Benzema de Kaddo ugeholl an op 1:0 gestallt.

Den 2:1 fir Real Madrid duerch de Bale (26.05.2018) De Bale huet mat engem wonnerschéine Fallrückzieher Madrid op een Neits a Féierung bruecht.

Den 3:1 fir Real Madrid duerch de Bale (26.05.2018) Op een Neits mécht de Karius de Madrilenen ee Kaddo.

De Kipper vu Liverpool soll nämlech mat enger Gehirnerschütterung gespillt hunn, nodeems de Real-Verdeedeger Ramos den Ielebou géint hien agesat hat.Däitsch Medie mellen um Méindeg den Owend, datt d'Massachusetts General Hospital zu Boston déi Diagnos no engem Gehirscan vum 24 Joer alen däitsche Golkipper Loris Karius gemaach huet. Den 31. Mee hat sech de Karius vun de Spezialisten ënnersiche gelooss - wéi hien an den USA Vakanz gemaach hat.Déi medezinesch Abteilung vu sengem Veräin war domat d'accord.Schied soll de Karius keng behalen, ma et kéint awer sinn, datt hien net méi esou gutt gesinn huet wärend der Partie zu Kiew.Hien hat jo an der Finall an zwou Situatiounen eklatant Feeler gemaach an domat zu der 1:3-Defaite vun de Reds géint déi Kinneklech bäigedroen.Den Arbitter hat de Coup vum Ramos net sanktionéiert, op Fernsehbiller war en awer ze gesinn.Den FC Liverpool huet sech nach net zum Thema geäussert, ma de Ramos war och schonn un der Auswiesselung vum Liverpooler Top-Stiermer Mohamed Salah bedeelegt - no engem Zweekampf mam Ramos huet dee musse vum Terrain goen.