Et gesäit ganz duerno aus, wéi wann den FC Déifferdeng03 en neien Trainer fonnt hätt. RTL-Informatioune no soll et sech dobäi ëm den Arno Bonvini handelen.

Den 42 Joer ale Schoulmeeschter vu Beruff, war déi lescht 6 Joer mat vill Erfolleg bei der US Mondorf. De Bonvini stoung mat der Equipe aus der Thermalstad, déi Saison, déi elo op en Enn gaangen ass, zum Schluss op der erstaunlecher 6. Plaz an der Tabell, punktgläich mat deenen Déifferdenger, déi di 5. goufen. Virun 2 Joer war de Arno Bonvini mat Munneref och bis an d'Final vun der Coupe de Luxembourg komm, an huet sech do eréischt, knapp dem F91 Diddeleng misse geschloe ginn.