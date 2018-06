© Tomas Nemec

Et war e schwierege Weekend fir de Kevin Peters. Samschdes huet hien de Motor u sengem Buggy musse wiesselen, duerno hat en nach e klenge Crash bei där d'Steierung gebrach ass. E koum doduerch just op déi 22. Plaz an der 1. Manche. Am 2. Laf konnt hien dunn awer eng 2. Plaz erafueren, an am 3. Laf war et souguer d'Victoire vu senger Course.



Domadder hat de Lëtzebuerger sech fir d'Halleffinall qualifizéiert, wou hien um Enn op déi 4. Plaz komm ass. Dat ass sou just duergaangen, fir sech als 8ten fir d'Final ze qualifizéieren. Do ass hien dunn aus der 3. Startrei fortgefuer a gëtt um Enn nach den exzellenten 3ten.



De Max Schanen ass 3 ganz staark Virleef gefuer. Hie gouf jeeweils 1 mol den 1ten, den 2ten an den 3ten. An der Halleffinall ass en dunn de 4te ginn.

An der Final hat de Max et schwéier, well hien hat keng Bremse méi vum 1. Tour un. E konnt mat vill Talent säi Buggy awer nach op Plaz 7 iwwert d'Arrivée fueren.







No 2 Coursen ass de Kevin Peters elo weiderhin de Leader an der Europameeschterschaft bei de Buggy 1600, mat 56 Punkten.

10 Punkten hannendru kommen de Markus Wibbeler an de Marvin Holzleitner.



© Olivier Vogel





An der Juniorbuggy-Klass ass dean de Virleef 2 x 6te ginn, an 1 mol 5ten. An der Final war et um Enn Plaz 9.