© afp

Eng kriminell Organisatioun mat armeneschen a belsche Membere soll zanter 2014 Profi-Spiller bestach hunn, dat hunn déi belsch Autoritéiten en Dënschdeg matgedeelt.Schonns Enn Abrëll hat ee Geriicht virun enger riseger Well vu Wettbedruch gewarnt. Betraff si gréisstendeels Future- oder Challenger-Matcher, déi net op der Tëlee iwwerdroe ginn. Bei esou Matcher an Tournoie wier d'Präisgeld nämlech esou niddreg, dass d'Spiller sech bestieche loossen. Duerch déi am viraus festgeluechte Resultater wier de Gewënn vun de Wetten immens an d'Luucht geschoss.D'Police huet gläichzäiteg e puer Razzien duerchgefouert, dat op méi Plazen an der Belsch, Däitschland, den USA, Frankräich, Bulgarien, Slowakei an an Holland.