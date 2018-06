© pressphoto Archiv

Nieft dem Eenzel ass d'Eléonora Molinaro och am Dubbel am Asaz. D'Lëtzebuergerin spillt hei zesumme mat der Dänin Clara Tauson (ITF-8). Déi lëtzebuergesch-dänesch Koppel ass op 1 gesat a krut et an der éischter Ronn mam tierkesch-polneschen Duo Ovunc/Rogozinska Dzik ze dinn.Nodeems d'Lëtzebuergerin an d'Dänin an der Ufanksphas liicht Schwieregkeeten haten, fir an de Match ze kommen, ass et mat der Zäit awer ëmmer besser gelaf. Nodeems si mat 0:1 a Réckstand gerode waren, konnte si eng gutt Reaktioun weisen an esou op 4:2 dovunzéien. Um Enn konnte si den éischte Saz du mat 6:3 fir sech entscheeden.Am zweete Saz hate si dunn awer méi Schwieregkeeten. Si hu vill Feeler gemaach an esou konnt sech déi tierkesch-polnesch Koppel Ovunc/Rogozinska Dzik eng 4:1-Féierung erausspillen. Dono haten d'Eleonora Molinaro an d'Clara Tauson awer ee richtege Laf, esou dass si den zweete Saz awer nach gewannen, dat mat 7:5. Domat sti si am zweeten Tour.