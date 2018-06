© afp

Den Dominic Thiem konnt sech bei den Hären als Éischte fir d'Halleffinalle qualifizéieren, bei den Damme war et d'Madison Keys, wat als Éischt den Ticket fir d'Ronn vun de beschte 4 buche konnt.

Hären

En Dënschdeg de Mëtteg stounge sech déi zwee Youngstars, den Éisträicher Dominic Thiem an den Däitschen Alexander Zverev géigeniwwer. De 24 Joer alen Thiem konnt am éischte Saz ee Break realiséieren, fir de Saz mat 6:4 ze gewannen. Am zweete Saz huet den Zverev dunn ee "Medical Time-out" missen huelen, dat well hie sech wuel am Uewerschenkel wéigedoen hat. No senger Paus, wéinst der Blessur konnt den 21 Joer alen Zverev dem Thiem net méi d'Waasser reechen an huet déi zwee uschléissend Sätz mat 2:6 an 1:6 missen ofginn an ass domat eliminéiert. Et wier seng éischt Halleffinall bei engem Grand Slam gewiescht.

Dammen

Bei den Damme stounge sech en Dënschdeg d'Madison Keys an d'Yulia Putintseva géigeniwwer. Béid Spillerinne sinn 23 Joer al an hate bis dohinner ee ganz gudde Parcours zeréckgeluecht, ma ee groussen Ënnerscheed gouf et dann awer. Iwwerdeems d'Keys op Plaz 13 am WTA-Ranking steet a schonns vill Erfarungen op deem Niveau huet, steet d'Yulia Putintseva op der 98. Plaz. Deemno war d'Favoritteroll séier verdeelt an um Enn sollt et och esou kommen, och wann et nach relativ enk war. D'Amerikanerin gewënnt um Enn mat 7:6 a 6:4 a qualifizéiert sech domat fir d'Halleffinallen.