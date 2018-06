D'Laura Czekanowicz, fréier Vice-Europameeschterin am Kickboxen, wëll elo am American Football duerchstarten.

© Ben Schroeder

© Ben Schroeder © Ben Schroeder © Ben Schroeder « ZréckWeider »

D'Lëtzebuergerin huet ëmmer de Super Bowl gekuckt a studéiert elo zu Saarbrécken an do ass si op d'Iddi komm, fir American Football ze spillen. Dat mécht déi fréier Kickboxerin och elo bei de Saarland Ladycanes an der 2. däitscher Bundesliga.Déi 21 Joer al Sportlerin hat e Sonndeg den 3. Juni dunn den Optaktmatch vun der Saison géint d'Stuttgart Scorpions Sisters an hei gouf et eng batter Néierlag fir d'Saarland Ladycanes, déi Ambitiounen hunn, fir opzesteigen.D'Tëleeschaîne "SR Fernsehen" war bei dësem Match dobäi an huet sech ee Bild vun der Lëtzebuergerin gemaach.Si spillen den 30 Juni hiren nächste Match doheem géint d'Mannheim Banditaz zu Saarbrécken.Iwwregens kënne Fraen och zu Lëtzebuerg American Football spillen. D'Steelers vun Diddeleng hunn zanter dëser Saison eng Damme-"Flag-Football"-Ekipp.