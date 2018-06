Dass hie bei Ducati fortgeet, war gewosst. Ma et ware vill Experten dovun ausgaangen, dass hien zeréck bei Yamaha wäert wiesselen. Mat Yamaha war hien 2010, 2012 an 2015 Champion ginn. 2017 ass hien du bei Ducati gewiesselt, wou hien awer ni wierklech konnt iwwerzeegen, och wann hien de leschte Weekend beim GP vu Mugello gewanne konnt.



De Lorenzo ersetzt also bei Honda de Spuenier Dani Pedrosa, deem säin Out en Dënschdeg matgedeelt gouf. Hie gëtt dann Teamkolleg vum aktuelle MotoGP-Champion Marc Marquez.

Dat dierfte spannend Dueller ginn...