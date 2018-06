X

D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, den FLF-President Paul Philippe an den Steve Karier, President vun der FLR, souwéi aner Responsabel vun dësem Projet hate sech versammelt, fir ze préiwen, ob de Projet am Zäitplang läit an wéi d'Aarbechte viruginn.



Weider Informatioune ginn et den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.