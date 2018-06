E Mëttwoch gouf d'Eleonora Molinaro eng éischte Kéier esou richteg gepréift, well déi jonk Lëtzebuergerin krut et an der drëtter Ronn mat der Italienerin Elisabetta Cocciaretto ze dinn, déi op 9 gesat ass bei dësem Tournoi.Déi jonk Lëtzebuergerin huet och vun Ufank u missen agesinn, dass et schwéier wier, well den éischte Saz huet si mat 3:6 un d'Italienerin missen ofginn.Am zweete Saz ass et dunn awer ee gutt Stéck besser gaangen, si huet méi sécher gespillt an d'Italienerin ëmmer erëm a Schwieregkeete bruecht, esou konnt si mat 5:1 dovunzéien. Du konnt d'Italienerin awer ee Break realiséieren an den eegene Service duerchbréngen, fir op 3:5 ze verkierzen. Am uschléissende Jeu war d'Lëtzebuergerin nervös, ma si konnt dunn awer d'Iwwerhand behalen an de Saz mat 6:3 gewannen.Et huet also missen an een drëtten an entscheedende Saz gaangen an hei konnt d'Eleonora Molinaro direkt ee ganz gudde Start erwëschen, esou, dass si mat 4:1 am Avantage war. D'Cocciaretto konnt dunn awer nees erukommen a konnt op 3:4 verkierzen. Dono huet d'Lëtzebuergerin awer erëm d'Kontroll iwwerholl a konnt de Saz mat 6:3 gewannen an domat och de Match.An der Véierelsfinall spillt d'Molinaro elo géint Cori Gauff. D'Amerikanerin ass op 16 gesat, konnt d'Xinyu Wang, dat op 2 gesat war, awer mat 6:4 a 6:4 eliminéieren.