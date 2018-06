© afp

E Mëttwoch war d'Aventure Roland Garros fir d'Maria Sharapova séier gehalen. D'Russin huet sech immens schwéier gedoen a konnt zu kengem Moment mam Garbine Muguruza mathalen. D'Spuenierin war einfach ze sécher an ze staark, esou dass d'Muguruza um Enn kloer mat 6:2 a 6:1 gewënnt.Dem Muguruza hir Géignerin gouf an der Partie tëscht dem Simona Halep an dem Angelique Kerber ermëttelt an dës Partie war ee gutt Stéck méi enk. Am éischte Saz konnt sech keng vu béide Spillerinnen ee richtegen Avantage erausspillen an esou huet dësen am Tiebreak missen decidéiert ginn. Hei hat d'Kerber dat bessert Enn fir sech, esou dass si den éischte Saz mat 7:6 gewënnt. Am zweete Saz huet d'Nummer 1 vun der Welt dunn awer gewisen, wat an hir stécht a konnt de Saz mat 6:3 gewannen an esou ass et an een drëtten an decisive Saz gaangen. Hei huet déi däitsch Spillerin net vill op d'Rei kritt an esou wënnt d'Simona Halep de Saz mat 6:2 a spillt elo an der Halleffinall géint d'Garbine Muguruza, dat den Tournoi am Joer 2016 gewanne konnt. D'Halep konnt iwwerdeems nach ni ee Grand Slam gewannen.An där anerer Halleffinall sti sech zwou Amerikanerinne géigeniwwer. D'sloane Stephens spillt do géint d'Madison Keys.