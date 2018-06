Traditionell am Juni stinn zu Lëtzebuerg d’Réiser Päerdsdeeg am Sportskalenner. An och dëst Joer ass dat grousst nationaalt Reit-Evenement um Réiser Herchesfeld erëm op 2 Weekender terminéiert.Deen 1. Weekend vum 7. bis den 10. Juni steet op sportlechem Plang den internationale Reitsport mat verschiddenen Epreuven am Fokus. Beim Héichpunkt dem CSI 3-Stäresprange geet ënnert anerem den Olympiagewënner vun 2004 Rodrigo Pessoa un de Start.Den 2. Weekend vum 14. bis de 17. Juni ass et dann éischter déi national Reitsportzeen mat all hire Facetten, déi d’Organisateure wëlle promouvéieren. Lëtzebuerg an de Reitsport gëtt hei virgestallt an do soll e speziellen Akzent op Disciplinnen am Reide geluecht ginn, déi net esou bekannt sinn.Fir Kanner fonctionnéieren all déi Deeg iwwer Atelieren a Spiller, eng Abberzuel vun Exposante presentéieren a verkafen hir Produiten, an Honger an Duscht brauch selbstverständlech keen ze leiden. An da gëtt et och nach e puer besonnesch Héichpunkten, wéi den Dan Rinaldis betount. Et gëtt eng Päerd-Show, wou d'Dressur un der Hand gemaach gëtt an den 8. Juni gëtt et e mexikaneschen Owend.Donneschdes, de 14. Juni maachen d’Organisateuren e Lien mam Futtball, dat mat engem Public Viewing vum Optaktmatch op der Futtball–WM a Präsenz vu prominente Lëtzebuerger Ex-Nationalspiller.D’Organisateure ronderëm den Dan Rinaldis hoffen natierlech op gutt Wieder an dass d'Leit d'Invitatioun op Réiser och dëst Joer nees unhuelen. Ëmmerhi muss ee just deen 1. Sonndeg Entrée bezuelen.All Informatiounen zu de Réiser Päerdsdeeg mat de Live-Resultater fannt Dir och op der Säit vun jumping.lu