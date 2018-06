An der Ekippe-Wäertung sinn d'Lëtzebuerger Dammen ëm eng Plaz geklommen a stinn elo op der Nummer 15, während d'Hären déi 48. sinn.Am Eenzel gouf et bei den Dammen an den Hären nëmme liicht Verännerungen. D'Ni Xia Lian huet 2 Plaze verluer an ass elo d'Nummer 41 op der Welt. D'Sarah de Nutte ass ëm 4 Plazen op d'79 gefall. Den Eric Glod läit op der 176. Plaz an de Luka Mladenovic huet de Sprong an Top200 knapp verpasst an ass den 202..