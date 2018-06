© pressphoto (Archiv)

Zu Roland Garros am Tennis hat d'Eléonora Molinaro en Donneschdeg an der Véirelsfinall keng Chance géint d'Cori Gauff. D'Lëtzebuergerin huet no enger Stonn a 25 Minutten an zwee Sätz mat 2:6 a 6:7 (7:1) verluer.D'Lëtzebuergerin war bei de French Open op 6 gesat, d'Amerikanerin op 16. Datt d'Cori Gauff eng staark Spillerin ass, hat si schonn an der 3. Ronn gewisen. Hei hat d'Amerikanerin d'Xinyu Wang, déi op 2 gesat war, eliminéiert. Elo huet d'Cori Gauff och d'Eléonora Molinaro erausgehäit.Am éischte Saz hat d'Eléonora Molinaro der Amerikanerin net vill entgéint ze setzen an huet guer net zu hirem Spill fonnt. Dësen ass no 36 Minutte mat 6:2 un d'Cori Gauff gaangen.Am zwee Saz war d'Partie méi serréiert, d'Lëtzebuergerin konnt dogéint halen an huet och hire Service duerchbruecht. Beim Stand vu 5:6 aus der Siicht vum Molinaro hat d'Lëtzebuergerin e Matchball géint sech, ma si konnt dësen ofwieren. Um Enn ass et beim Stand vu 6:6 an den Tiebreak gaangen. Hei huet d'Cori Gauff kloer d'Iwwerhand behalen an dëse mat 7:1 gewonnen, domadder de Saz mat 7:6 an och de Match an zwee Sätz.Nom Out am Eenzel ass d'Aventure zu Roland Garros awer nach net ganz fir d'Eléonora Molinaro eriwwer. D'Lëtzebuergerin spillt nach am Dubbel. Mat hirer Partnerin der Dänin Clara Tauson steet d'Lëtzebuergerin an der 2. Ronn. D'Partie gëtt e Donneschdeg am Nomëtteg gespillt.