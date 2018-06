Zanter den 90er Joren ass de Golf als Sport am Grand-Duché ëmmer méi populär ginn an d'Zuel vun de Clibb ass vun engem op fënnef geklommen.

25 Joer Golf Club Lëtzebuerg zu Jonglënster (07.06.2018) Zanter den 90er Joren ass de Golf als Sport am Grand-Duché ëmmer méi populär ginn an d'Zuel vun de Clibb ass vun engem op fënnef geklommen.

Schonn 1973 haten d'Bridder Jean a Marc Weidert den Terrain zu Jonglënster kaf. Et huet awer 20 Joer gedauert, bis aus dem Terrain mat engem ale Bauerenhaus eng Golfplaz konnt ginn, d'Pläng ma och d'Autorisatioune hunn Zäit gebraucht.D'Nofro gëtt haut ëmmer méi grouss, esouwuel fir d'Golfschoul, déi vum Veräin ugebuede gëtt, wéi och fir nei Memberen. Dat ass z'erklären, datt ëmmer méi Leit an d'Land wunne kommen, fir déi Golf eng Selbstverständlechkeet ass. Dofir schaffen am Betrib och haut eng 20 Leit, dorënner 3 Golftrainer.Nieft dem Sport ass awer och d'Clubhaus mat Restaurant e wichtege Bestanddeel vum Veräin. Well d'Spiller wëllen no hire Matcher nach zesummen eppes klenges Iessen oder e Pättchen drénken.