D'Mandy Minella hat an der Aachtelsfinall keng Chance géint d'Mariana Duque Mariño. Den éischte Saz huet d'Lëtzebuergerin mat 3:6 missen ofginn. Am zweete Saz war et nach méi kloer. Hei gouf et een 1:6 fir d'Mandy Minella.An enger Stonn an 2 Minutten huet d'Mandy Minella (WTA-286) géint d'Mariana Duque Mariño (WTA-112) aus Kolumbien verluer.