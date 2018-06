© afp

D'Nummer 1 vun der Welt dreemt nach ëmmer vun hirem éischte Grand Slam-Titel. Nodeems si an de Véierelsfinallen d'Angelique Kerber eliminéiert huet, huet si en Donneschdeg misse géint d'Gewënnerin aus dem Joer 2016 untrieden, d'Garbine Muguruza. D'Spuenierin hat an der Véierelsfinall jo d'Russin Maria Sharapova komplett iwwerrannt.En Donneschdeg huet d'Simona Halep awer eng immens Stäerkt gewisen, si huet der Spuenierin am éischte Saz absolut keng Chance gelooss an den éischte Saz mat 6:1 gewonnen. Den zweete Saz hat d'Muguruza eigentlech staark ugefaangen a si louch mat 3:1 am Avantage, ma d'Halep huet zu kengem Zäitpunkt labber gelooss an huet sech zeréckgekämpft a konnt de Saz um Enn mat 6:4 gewannen, fir sech den Ticket fir d'Finall ze sécheren.Et ass schonns déi drëtt Finall bei de French Open fir déi 16 Joer al Tennis-Spillerin. 2014 huet si sech an der Finall dem Maria Sharapova misse geschloe ginn an 2017 huet si d'Finall iwwerraschend géint d'Lettin Jelena Ostapenko verluer.Et ass déi zweet Finall bei engem Grand Slam an dësem Joer, bei den Australian Open huet si d'Finall awer géint d'Caroline Wozniacki verluer.An der Finall spillt si elo dëst Joer mol sécherlech géint eng Amerikanerin, nach ass awer net gewosst, ob et d'Sloane Stephens oder d'Madison Keys wäert sinn.