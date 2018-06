vu Lénks: Fabrizio Bei, Arno Bonvini © RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

Den 42 Joer ale Schoulmeeschter war déi lescht 6 Joer mat vill Erfolleg bei der US Munneref. De Bonvini stoung mat der Ekipp aus der Thermalstad, déi Saison, déi elo op en Enn gaangen ass, zum Schluss op der erstaunlecher 6. Plaz an der Tabell, punktgläich mat deenen Déifferdenger, déi déi 5. goufen. Virun 2 Joer war den Arno Bonvini mat Munneref och bis an d'Finall vun der Coupe de Luxembourg komm an huet sech do eréischt knapp dem F91 Diddeleng misse geschloe ginn.

De Pascal Burger gëtt Co-Trainer vum Arno Bonvini, de Rui Lomar ass den neie Golkippstrainer.

Mam Jordan Swistek, dee vun Hesper kënnt, a mam Maxime Deruffe vun Epernay stoussen 2 nei Spiller bei den Déifferdenger Kader. Den Deruffe kënnt aus Direktioun Epernay a Frankräich. Et sinn 2 franséisch Spiller vu 26, respektiv 30 Joer. De Swistek ass en defensiven Mëttelfeldspiller, den Deruffe ass e Stiermer.

Eng 7 oder 8 jonk Elementer komme bei de Kader vum FCD03 dobäi. Ronn 10 Spiller verloossen dat Déifferdenger Boot.

De Florent Malouda wäert net méi zu Déifferdeng spillen. Beim Dwayne Holter a beim Nicolas Perez ass d’Decisioun nach net gefall.