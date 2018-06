Den Durant huet am drëtte Match 43 Punkte markéiert an hat esou ee groussen Undeel un der Victoire. Wat bei Cleveland net klappt, klappt bei de Warriors. Si sinn net ofhängeg vun der Dagesform vun engem eenzege Spiller an dat ass dat, wat d'Warriors wuel zum nächsten Titel wäert féieren.Och wann de Lebron James ee weideren Triple-Double realiséiere konnt, mat 33 Punkten, 10 Rebounds an 11 Assists, sollt et net duergoen, fir d'Partie ze gewannen.Elo steet et also 3:0 fir d'Golden State Warriors an domat brauche si just nach eng Victoire zum Titel. Et huet nach ni eng Ekipp den Titel gewonnen, nodeems si an de Finals mat 0:3 zerécklouchen. Déi leschte Kéier, wou eng Ekipp d'Finals mat 4:0 gewanne konnten, war am Joer 2007. Deemools huet Cleveland mat 0:4 géint d'San Antonio Spurs verluer.Déi véiert Finall ass an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg zu Cleveland an do kënnen d'Warriors den nächsten Titel perfekt maachen.