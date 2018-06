E Freideg stoung da fir d'Lëtzebuergerin Eléonora Molinaro an hir Partnerin Clara Tauson d'Halleffinall am Dubbel um Programm. Déi zwou Juniorinnen haten et hei mat den zwou Japanerinnen Yuki Naito an Naho Sato ze dinn.D'Partie huet awer alles aneschters ewéi gutt ugefaange fir d'lëtzebuergesch-dänesch Koppel, well si louche séier mat 1:4 zeréck. Du konnte si awer ee Break realiséieren a si konnten hiren Opschlag duerchbréngen, fir op 3:4 ze verkierzen. D'Japanerinnen hunn dunn awer den eegene Service duerchbruecht an hunn och ee Break realiséiert an esou konnte si no enger hallwer Stonn den éischte Saz mat 6:3 gewannen.Den zweete Saz huet dunn awer besser ugefaangen, well d'Molinaro an d'Tauson konnten direkt am éischte Jeu ee Break realiséieren. Och bei eegenem Service konnte si e Jeu gewannen an esou ware si séier mat 2:0 am Avantage. Dëst konnte si esouguer iwwerhuelen, fir op 4:0 ze stellen. D'Naito an d'Sato konnten zwar reagéiere, ma um Enn verléiere si de Saz awer mat 6:1 an esou huet e Match-Tiebreak misse gespillt ginn.Hei war d'lëtzebuergesch-dänesch Koppel awer vun Ufank un hannen an d'Japanerinne konnte bis op 3 Punkten dovulafen, dat beim Stand vu 6:3. D'Molinaro an Tauson konnten awer op 6:6 ausgläichen. Dono konnte si esouguer mat 7:6 a Féierung goen. Allerdéngs konnten d'Japanerinnen nees dovunzéien an hate beim Stand vun 9:7 déi éischt zwee Matchbäll. Um Enn verléiert d'Molinaro mat hirer Partnerin den tiebreak mat 8:10 an ass domat eliminéiert.